Популярна українська співачка і зірка нового сезону шоу» Холостячка " Злата Огневич показала новий образ для зйомок

Популярна виконавиця з нетерпінням чекає вихід в ефір випусків нового сезону «Холостячки», де вона була в головній ролі. Зйомки причому вже завершені, проте користувачі Мережі і фанати Злати про підсумки дізнаються тільки через три місяці.

Сімнадцятого числа стартує перший ефір, а поки сама Огневич почала активно показувати себе в нових образах, брати участь у фотосесії і демонструвати різні кадри з виступів, в яких брала участь.

Варто відзначити, що Злата вирішила відійти в цей раз від класичних нарядів, тому зробила акцент на фігурі і вибрала чорну кофту у велику сітку, а також чорний ліф. Макіяж і зачіска в звичному вигляді завершили образ Огневич на новій зйомці:

"Творимо ... щось круте буде, так?» - каже у відео Злата.

Також Злата показала нове фото, зроблене в Києві на пристані з катерами. На знімку співачка сиділа на краю одного з катерів у впевненій позі, широко розставивши ноги.

"Осінь, тепер я тебе люблю. Давай гуляти вечорами і купатися у вогняному листі!",- підписала знімок зірка.

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