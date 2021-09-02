У мережі показали кадри закулісся нового випуску "Вечірнього Кварталу"

На екранах випуск покажуть у ж на вихідних, тим часом "Студія Квартал 95" підігріває інтерес глядачів. Так на офіційній сторінці проекту в Instagram показали нарізку виступів і закулісних моментів. (Щоб подивитися - проскролльте вниз сторінки)

"Будь-який концерт для артиста - це радість. А сьогодні радість подвійно, бо сьогодні ще глядачі, жива реакція, живий сміх. Спасибі вам. Що ви прийшли", - звернувся до глядачів Євген Кошовий.

Зазначимо, Олена Кравець, яка раніше зірвала ногу поки ще пересувається на милицях.

Відзначимо, в новому виску крім гумористів з'являться також, телеведуча Катерина Осадча, співак Дмитро Монатік і актор Станіслав Боклан.

"Чекаємо з нетерпінням", - відреагували на кадри шанувальники шоу.

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