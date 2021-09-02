Італійська актриса і модель Моніка Беллуччі показала ефектний образ для червоної доріжки

Як пише Politeka.net, 56-річна Беллуччі є знаменитою актрисою і моделлю. Красуня незважаючи на вік продовжує виглядати на всі сто, постійно підтверджуючи, що старість можна відстрочити. Зірка також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото красуня була в костюмі з прозорою частиною. Моніка доповнила образ окулярами, стоячи біля червоної доріжки.

"У Венеції на Альта Мода @dolcegabbana", - написала Беллуччі під фотографією.

Фанати поставили понад 114 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "це любов", " так! Поїхали 2021", " обожнюю твій стиль! Дуже красиво і шикарно", "який божевільний наряд", "Ти виглядаєш просто чудово, Моніка", "сьогодні у мене день народження, побажай мені, Моніка", "ще одна мрія Моніки Беллуччі", " Ти виглядаєш приголомшливо, як ти завжди виглядаєш ...".

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