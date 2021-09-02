Западная 56-летняя актриса и модель Моника Беллуччи показала эффектный образ для красной дорожки

Как пишет Politeka.net, 56-летняя итальянка Беллуччи является знаменитой актрисой и моделью мирового масштаба. Моника несмотря на возраст продолжает выглядеть на все сто процентов, постоянно подтверждая, что старость можно отсрочить на долго время. Звезда также активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото красотка была в костюме с прозрачной частью. Моника дополнила образ очками, стоя у красной дорожки.

"В Венеции на Альта Мода @dolcegabbana", - написала Беллуччи под фотографией.

Фолловеры поставили более 114 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Это любовь", "Да! Поехали 2021", "Обожаю твой стиль! Очень красиво и шикарно", "Какой сумасшедший наряд", "Ты выглядишь просто великолепно, Моника", "Сегодня у меня день рождения, пожелай мне, Моника", "Еще одна мечта Моники Беллуччи", "Ты выглядишь потрясающе, как ты всегда выглядишь ...".

Напомним, дочь Моники Беллуччи изумила чувством стиля на подиуме, примеряв роскошное платье

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в темном кожаном наряде показала всю свою чувственность вместе с популярной подружкой

Также Politeka писала, что неувядающая Моника Беллуччи оказалась вместе со знаменитой актрисой



