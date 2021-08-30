Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева появилась на подиуме в эффектном наряде

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи и Венсан Кассель официально оформили брак в 99-м году. У пары появилась дочь Дева, которой сейчас 16 лет, а еще сын Леони, которому сейчас 11 лет. Несмотря на это Моника и Венсан решили развестись в 2013 году, после чего Кассель женился на молодой французской модели. Старшая дочь Дева пошла по стопам мамы, начав карьеру в модельном бизнесе.

На новых кадрах Дева позировала в красном шикарном платье, которое идеально подчеркнуло талию. Красотка шла по подиуму среди других девушек. У Кассель были пышные волосы и яркий макияж. Видео опубликовала в сторис Инстаграм сама Моника Беллуччи, оставив линк на красотку-дочь.

А на своей страничке дева показала, как проходила подготовка к показу. Девушка сидела перед зеркалом, пока ей делали прическу.

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