Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева показала естественную красоту в трендовом купальнике

В юном возрасте девушка начала покорять сеть сразу же, как появилась перед прицелом камер. Дочь Моники Беллуччи не только сильно на нее похожа, но еще и может отличиться талантом скромной модели. Девушка только учится, поэтому на части съемок вместе с ней уже не раз присутствовала звездная мама.

На одном из кадров в черном купальнике с простым декольте девушка привлекла внимание именно естественной красотой и привлекательной улыбкой. Кудрявые темные локоны Дева оставила распущенными, что придало ей еще большего озорства.

Черный распахнутый халат же хорошо смотрелся в сочетании с купальником, что заметили в сети:

«Как прекрасная красавица растет😍; 😮😮 уже конкурентка моделям; оценка красоты на 10000 ❤; Он выглядит намного старше своего возраста ....; Подарить так жизнь может только 17 лет красоты, думаю, в 30 все кончено !!!!», - отвечают фанаты.

Причем не так давно Дева также снималась для итальянского Vogue. Во время съемок девушка блистала в нескольких разных образах, а ее прогулка на улице в цветастом маленьком платье мгновенно разлетелась по сети.

Напомним, что Дева Кассель в платье с кружевами заткнула за пояс известных моделей: "Недоступная красота".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в оригинальном образе превзошла маму на съемке: "Маленькая бунтарка".

Также Politeka писала, что Дева Кассель удивила видом в необычной юбке с вырезом: фото красотки.