Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева взбудоражила кадрами из отдыха

Юная дочь знаменитой актрисы старается держаться подальше от внимания публики, ведь довольно быстро ее фото разлетаются по сети. Однако во время рабочих съемок Дева позирует с удовольствием.

К примеру, на днях папарацци заметили красотку Кассель в новом образе, ведь девушка по-прежнему продолжает свое сотрудничество с брендом Dolce & Gabbana. Примечательно, что как и ее мама, Дева начала работать с брендом фактически сразу, как появилась под прицелом камер и оказалась в центре событий.

Сейчас молодая красотка готовится к работе в новом рекламном ролике. Вчера папарацци как раз стали свидетелями очередного съемочного дня. Похоже, старшая дочь Беллуччи и Касселя уже может похвастаться довольно успешной карьерой фотомодели. В неожиданном нежном образе она чень напомнила Монику.

«Прелестная богиня🔥; какая малышка, вся в маму маленькая бунтарка; Красиво 💖; О, мой цветок, ты неповторимой красотой цветешь! 🌷» - пишут в сети.

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