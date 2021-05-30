Начинающая модель Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи принимает участие в довольно стильных фотосессиях

Молодая Дева, по мнению фотографов и модных обозревателей, — вылитая Моника Беллуччи в юности, поэтому начинающую модель сравнивают с мамой каждый день. Саму Беллуччи-младшую вечные сравнения с Моникой не смущают — она активно строит свою собственную карьеру.

Не так давно девушка приняла участие в серии фотосессии, которые сделали Деву еще популярнее. Благодаря лаконичным и немного мрачноватым образам, ей удалось показать собственный оригинальный стиль. Черные платья, корсет и минимум деталей подчеркнули природные данные юной красавицы.

Напомним, что Дева — старшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, до прошлого года на модных показах она даже не появлялась, а теперь заключила несколько контрактов с модными домами и начала вести Инстаграм, тем не менее, публикует там кадры девушка редко, за нее новыми фото делятся поклонники.

В целом дочь иконы красоты Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя ведет закрытый образ жизни, тем не менее для фотосессий она старается показать себя максимально раскованной и яркой девушкой.

Как видно на одном из последних фото молодой модели, Деве удалось унаследовать красоту своей матери Моники. В юном возрасте она настолько похожа на Монику в ее подростковые годы, что их трудно отличить. И хотя некоторые пользователи подмечают, что девушке далеко до мамы, другие не всегда с этим согласны.

"Не пропадай так часто", "Да ее мама идеалом была! Безумие", "Твоя мама такая красивая", "У нас есть два Солнца на Земле, угадайте, кто второе", "Моя любимая малышка", "Солнечно и ты сияешь", "Прекрасная Дева, великолепная, хорошего дня".

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