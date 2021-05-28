16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева во время отдыха с подругой показала яркий образ

Чтобы избежать лишнего внимания девушка не публикует личные кадры в социальных сетях слишком часто, причем семейные фото Дева хранит на закрытой странице только для друзей. Поэтому каждое фото, которое попадает в сети через знакомых и товарищей молодой красавицы, сразу же становится популярным.

Не так давно Дева проводила время с подругой, показывая яркие образы в алых купальниках похожего дизайна, но с разными лямками. Без украшений, макияжа и причесок девушки выглядели настоящими и довольными.

Дева с кудрявыми темными локонами, задорной улыбкой и неподдельными эмоциями на лице стала удивительно похожа на маму-модель в молодые годы. К слову, Моника Беллуччи очень поддерживает дочь в ее стремлении продолжить семейное дело и стать моделью. На важные съемки от модных брендов сама Моника лично приезжала к дочери и поддерживала ее рядом с фотографами. На домашних кадрах Дева выглядит уверенно и очень хорошо.

Примечательно, что ранее, после модельной съемки в студии, во время которой девушка позировала в черном боди, особое внимание поклонников привлек тот факт, что на фото было видно далеко не модельную фигуру начинающей звезды. На фото было видно полноватые бедра и небольшой животик. При этом Дева совершенно не стеснялась позировать в обтягивающем наряде.

Стоит отметить, что в комментариях под постом нашлись критики, но были и те, кто защищал модель.

«Немного похудеть надо так то», «похудеет и станет как дочка Кроуфорд ... «никакая», «Спину держи ровно!», «Прям поперло на фоточки сегодня Девку!», «такая же милая, как твоя мама», «Прелесть, круче мамы будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья и стеснения потрясла откровенной фотосессией: "Ну вся в мать!".

Как сообщала Politeka, дочь Моники Беллуччи пленила своей нежной "ложбинкой греха": "Вся в маму".

Также Politeka писала, что дочь Беллуччи в красном боди не на шутку взволновала поклонников: "Входите в опасную зону".