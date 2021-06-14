Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева на отдыхе с подругой показала яркий стиль

Молодая красавица несмотря на стремительно растущую популярность старается держаться подальше от внимания публики. При этом поклонники продолжают активно следить за жизнью Девы и показывать фото с ней.

Сама девушка новые кадры не публикует, так как не желает показывать слишком много лишнего, но сама фотографироваться очень любит и в Инстаграм имеется много фото с Девой уже у ее друзей.

На одном из кадров счастливая красавица сверкнула нежным образом в светлых тонах и с минимумом косметики на лице. В маленьком белом топике и белосжненой юбке 17-летняя дочь знаменитой модели выглядела не хуже Моники.

Мы также писали, что стиль невинного ангела пришелся фанатам самой Моники Беллуччи по душе. Очень быстро Дева в результате стала рекламным представителем известных брендов, в том числе и модных домов. Ради продвижения Кассель даже снялась в летней фотосессии специально для dolce gabbana.

«Ну что за цветочек😍; лучше любого подарка красивица️; Такая нежная и красивая девушка❤️; лучше бы еще увидеть видео со съемки🙌; фанаты просят добавки❤️; она похожа на луну, так сияет; недоступная красота; самая милая девочка».

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