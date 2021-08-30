Дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева появилась на показле вместе с мамой

Как можно заметить, дочь Моники Беллуччи не только сильно на нее похожа, но еще и может отличиться талантом скромной модели. Девушка только учится, но все равно на любом кадре выглядит привлекательно. На новых фото и мама, и Дева выглядели превосходно

На выходных бренд Dolce & Gabbana устроил масштабный праздник моды в Венеции, где состоялась презентация новой коллекции. Причем на показе появились и Беллуччи с дочерью, отличившись парными образами. И мать, и дочь показали лаконичный образы в черных нарядах.

«Самая красивая женщина в мире вместе с самой красивой девушкой в ​​мире» - говорится в подписи под кадрами.

Поклонники отвечают:

«Какие головокружительные красавицы;Самый красивый изумительный образ😍; Самая красивая мама в мире; Прекрасные мама и дочка ты чудо; Так и не отличить, какие лица ❤️🔥; Объект всемирного наследия ❤️; Красиво, но еще нужно найти свою индивидуальность. Пока она слишком подражает своей матери, которая в превосходной форме; Кто мать, а кто дочь 😜».

Напомним, что Дева Кассель в платье с кружевами заткнула за пояс известных моделей: "Недоступная красота".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в оригинальном образе превзошла маму на съемке: "Маленькая бунтарка".

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