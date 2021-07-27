Юная дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева показала новые завораживающие образы в роскошных платьях

16-летняя девушка поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, дочь актеров уже и сама успела прославиться, активно продвигаясь как модель. В своем юном возрасте Дева успела стать лицом такого крупного бренда, как Dolce & Gabbana, а также не раз появлялась на обложках глянцевых журналов.

На этот раз красотка снялась в новой фотосессии, примерив сразу несколько гламурных образов.

Так, на одном из новых фото Дева Кассель позирует в роскошном красном платье. Его воздушный верх выполнен в формы сердца с большими вырезами на боках, а пышная юбка из полупрозрачной ткани делает образ девушки очень легким. Под этим фото отметилась мать юной модели, поставившая несколько сердечек.

На втором снимке Дева предстала в обтягивающем черном платье с глубоким декольте и светлыми вставками по бокам, визуально делающими ее фигуру стройнее.

«Словно ангел во плоти!», «Такая красивая», «Эта девушка не из этого мира», «Как красная роза» «Ох йо, держите меня» - пишут люди под снимками девушки.

Напомним, Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили своими декольте обложку глянца.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в неожиданном образе превзошла маму на съемке.

Также Politeka писала, что юная дочь Беллуччи ослепила красотой в платье с пикантными вырезами.