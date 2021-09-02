Солістка популярного українського гурту Go_A Катерина Павленко показала атмосферне місце зі своєї нової поїздки

Цього літа музиканти з Go_A завоювали велику популярність в Європі завдяки своєму тріумфу на "Євробаченні". Зараз вони вирушили в закордонний тур, і активно публікують в соцмережах кадри з різних міст і країн, які відвідують.

Так, солістка групи Катерина Павленко у себе в Instagram показала себе в Бельгії. Про це пише Politeka.net.

На фото Катя позує на тлі однієї з визначних пам'яток Брюсселя-собору святих Михайла і Гудули. Велична будова височить над артисткою на тлі блакитного неба. Своє обличчя Павленко сфотографувала крупним планом. Виконавиця в окулярах задумливо дивиться кудись убік.

"Пора молитися", - підписала знімок Катерина.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Прекрасна", "Два твори мистецтва", "витвір мистецтва, аж дух захоплює, ну і собор теж нічо такий", "Катя ти як зазвичай шикарна", "виглядаєш так епічно", "шикарна", - пишуть люди в коментарях до посту.

Нагадаємо, рідкісне фото юної солістки Go_A розбурхало мережу, ще не брюнетка і не зірка "Євробачення".

Як повідомляла Politeka, солістка Go_A "відзначилася" перед Лесею Нікітюк, влаштувавши Божевільні танці.

Також Politeka писала, що музиканти "Go_A" всі в чорному відверто звернулися до українців.