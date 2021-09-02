Надя Дорофєєва показала рідкісні кадри з собою в жіночному образі, розповівши, чому не вибирає його частіше
Популярна українська співачка відома своєю любов'ю до розкутого молодіжного одягу з елементами спортивного стилю. А ось в ніжних сукнях і на підборах побачити її можна набагато рідше. Проте іноді Надя вибирає і такі наряди.
Так, у новому пості у своєму Instagram співачка показала себе в ефектній зеленій коктейльній сукні, повідомляє Politeka.net. Головною родзинкою елегантного обтягуючого вбрання стало асиметричне прикраса з рюшами.
"Моє життя - це вічні поїздки, тому помітити мене в чомусь жіночному можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти в сукню на презентацію нового аромату", - написала Дорофєєва.
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
"Били палицями і кулаками": життя українця обірвалося після затримання в Польщі
Трагедія трапилася з молодою українкою: сиротами залишилися троє дітей
Хіменес-Браво висловив все, що думає про шлюб з українкою: "Екторе, це була ода чи крик душі?"
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Її шанувальники не змогли пройти повз такого перетворення артистки.
"Надя, твого елегантність відрізняє тебе в будь-якій ситуації, незалежно від того, носиш ти каблуки, плаття або кеди, ти завжди чудова!", "Нереально гарне вбрання вау", "шикарний образ", "весняна пташка", - пишуть люди.
Нагадаємо, засмагла Дорофєєва вразила формами в червоному купальнику.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва вся в рожевому насмішила виглядом в компанії молодих людей.
Також Politeka писала, що Дорофєєва з чупа-чупсом у роті подражнила формами в занадто відкритому купальнику.