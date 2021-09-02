"Помітити мене в чомусь жіночному можна вкрай рідко"

Надя Дорофєєва показала рідкісні кадри з собою в жіночному образі, розповівши, чому не вибирає його частіше

Популярна українська співачка відома своєю любов'ю до розкутого молодіжного одягу з елементами спортивного стилю. А ось в ніжних сукнях і на підборах побачити її можна набагато рідше. Проте іноді Надя вибирає і такі наряди.

Так, у новому пості у своєму Instagram співачка показала себе в ефектній зеленій коктейльній сукні, повідомляє Politeka.net. Головною родзинкою елегантного обтягуючого вбрання стало асиметричне прикраса з рюшами.

"Моє життя - це вічні поїздки, тому помітити мене в чомусь жіночному можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти в сукню на презентацію нового аромату", - написала Дорофєєва.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого перетворення артистки.

"Надя, твого елегантність відрізняє тебе в будь-якій ситуації, незалежно від того, носиш ти каблуки, плаття або кеди, ти завжди чудова!", "Нереально гарне вбрання вау", "шикарний образ", "весняна пташка", - пишуть люди.

Нагадаємо, засмагла Дорофєєва вразила формами в червоному купальнику.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва вся в рожевому насмішила виглядом в компанії молодих людей.

Також Politeka писала, що Дорофєєва з чупа-чупсом у роті подражнила формами в занадто відкритому купальнику.