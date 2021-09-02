Популярна українська співачка Мішель Андраде вразила шанувальників синхронними танцями з подружкою, яка виявилася схожа на неї як дві краплі води

Останнім часом Андраде, яку продюсує Потап, займається не тільки своєю музичною кар'єрою, а й зйомками в тревел-шоу «Орел і Решка», де виступає в ролі нової ведучої. Через завантажений графік вільного часу у зірки не так багато, проте вона намагається час від часу дозволяти собі простий відпочинок.

Як пише Politeka.net, Андраде поділилася новим відео у своєму Тікток, показавши, як безтурботно проводить час зі своєю подругою. На кадрах дівчата слідують трендам соцмережі, і синхронно танцюють під музику, радуючи глядачів милими рухами.

При цьому не можна не помітити, що подруга Мішель дуже на неї схожа. Всьому виною волосся такого ж кольору і однакові чубчики дівчат. На це звернули увагу і шанувальники Андраде в коментарях до відео.

"мені здається або вони дуже схожі?", "так, щось є) буває коли люди багато спілкуються, енергії змішуються і стають схожі", "Ви так схожі", "шикарна", "Привіт красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде влаштувала пустощі в останніх променях сонця.

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде потрапила в небезпеку на зйомках "Орла і Решки", з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде засвітилася на яхті з ефектною супутницею.