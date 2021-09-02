"Ніколи не бачила щоб ви так сміялися"

Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав свою дружину Катю Осадчу на роботі напередодні старту нового сезону "Танців з зірками"

Як відомо, Осадча всього кілька тижнів тому стала матір'ю в третій, народивши другого сина в шлюбі з Горбуновим. Щастю батьків не було меж, проте це не завадило ведучим залишатися залученими в свою роботу.

Зараз вони активно готуються до прем'єри нового сезону популярного шоу «Танці з зірками», де обидва виступають ведучими. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Горбунов вирішив поділитися милим спільним фото з презентації проекту.

"Ми на роботі!! Скільки радості!! Презентація нового сезону Танців з зірками!! Дивитися! Вже цієї неділі!! На 1 + 1 о 21.00!!",- написав ведучий.

На фото вони з Осадчою позують в обнімку і щасливо посміхаються. При цьому ведуча одягнена в коротке чорне плаття з напівпрозорою накидкою і сріблястими прикрасами, а її образ завершує маленький чорний капелюшок з пір'ям.

Українці не змогли пройти повз цю посаду.

"Любить Юра Катю в кращому вигляді продемонструвати", "Два позитивчика. Ви Класні!", "Як ви все встигаєте?", "Афігеть. Ніколи не бачила щоб Ви так сміялися, дуже красиве фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов здивував Сумську своєю зовнішністю задовго до слави.

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила зовнішністю до популярності, спливли рідкісні дитячі фото.

Також Politeka писала, що 51-річний Горбунов розтанув від щастя з крихітним сином на руках, Катя поруч.