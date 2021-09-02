Колишня дружина Дзідзьо і відома співачка Slavia анонсувала свою появу на популярному шоу і показала гламурний образ для зйомок

Як відомо, Ярослава Притула (справжнє ім'я виконавиці) не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, відомим музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Зараз вона зосередилася на просуванні своєї сольної кар'єри, і багато часу присвячує роботі.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Slavia розповіла шанувальникам про новий проект зі своєю участю.

"Завтра вийде в ефір популярне реаліті-шоу з моєю участю. Три героїні, три учасниці. Ми такі різні...Вгадайте, яка передача, і хто третя учасниця?", - написала співачка.

Судячи з опублікованого нею фото, другою учасницею стала Юлія Юріна, яка також нещодавно почала виступати сольно під псевдонімом ЮЮ.

Slavia також розповіла, що зйомки цього проекту для неї пройшли непросто.

"... і хоч це одні з найважчих (після X-Фактор, де нас будили серед ночі, з камерою, і світлом в очі), як морально, так і фізично - отримала задоволення", - підкреслила співачка.

Для цих зйомок вона вибрала жіночний образ в рожевих відтінках з довгою спідницею з леопардовим принтом.

У коментарях до її посту шанувальники припустили, що співачка з'явиться в проекті «Богиня шопінгу».

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