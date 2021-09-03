Популярна телеведуча Лілія Ребрик засвітилася в компанії знаменитого українського актора

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася своєю роботою на телеканалі "Україна", і з 2017-го є ведучою програми "Ранок з Україною". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Лілія Ребрик в бежевому светрі, надітим під джинсову куртку позує з відомим актором Олексієм Вертинським, з яким грає в одній виставі.

"Гастролі, по-осінньому холодно, вітер і сонце. Ми у Харкові! Писати, рекомендувавши, здавати явка-пароль: куди сходивши, де погрітися, що побачивши, що спробувати! #Гастролі #actorslife P.S. До зустрічі о 19.00 у театрі ім. Шевченка на спектакль «Номер 13»",- розповіла Лілія Ребрик.

Шанувальники залишили їй безліч компліментів під публікацією: "Вдалого виступу, Лілечка і Олексій!! чекаємо сторіс", "Класний у Вас джинсовий піджачок", "Ви така красива 😘 гарного виступу", " Так у нас було жарко. на початку остапчук дощ привіз. а ви холод. ну що тепер робити?".

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