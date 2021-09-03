Молода внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила стрункими засмаглими ніжками
Як передає Politeka.net, 20-річна починаюча співачка і модель вже довгий час живе і навчається в Нью-Йорку. Крім цього, Соня активно веде свій блог, де ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, б'юті-секретиками і стильними фотосесіями. Варто відзначити, що кожне фото зірки – це ретельно продуманий образ і місце.
На свіжих кадрах Євдокименко позувала на дивані в розслабленій позі. Красуня розвалилася на подушках, демонструючи стрункі ніжки в дуже короткій сукні.
«Дозвілля. В оточенні зелені, яскравих кольорів і моди», - підписала фото дівчина.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Супер", "дуже красиво", «така модна», «ніжки чудо», "Краща", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що, незважаючи на юний вік, у Євдокименко вже є заможний наречений.
Нагадаємо, що Соня Євдокименко в міні-топі розкрила свої плани: "передчуваю осінь...".
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