Фітнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська (Узелкова) розкрила секрет схуднення в проблемній зоні

Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала фото в купальнику, розповівши, як прибрати жир на животі.

"На жаль, навіть посилені тренування на прес і кардіо не завжди допомагають позбутися від обсягу в цій області...Так як локально схуднути неможливо, накопичена жирова клітковина тримається до останнього, саме тому навіть у струнких дівчат залишається животик", - розповіла Боржемська, додавши, що тіло запасає зайві калорії на випадок морозу і голоду.

Щоб живіт був плоским тренер радить відмовитися від фастфуду, заморожених напівфабрикатів, цукру і трансжирів. Також потрібно перестати пити лимонади і фруктові соки, лате і рафи. Їсти необхідно повільно, а до прийому їжі ставитися з повагою.

Боржемська підкреслила, що спорт обов'язково повинен бути присутнім в житті тих, хто мріє про плоский живіт.

Нагадаємо, що Марина Боржемська розкрила, як їсти солодке і не товстіти: "головне...".

Як повідомляла Politeka, Боржемська показала фото дочки від Узєлкова:"на тата схожа".

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