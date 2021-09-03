Фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская (Узелкова) раскрыла секрет похудения в проблемной зоне

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала фото в купальнике, рассказав, как убрать жир на животе.

«Увы, даже усиленные тренировки на пресс и кардио не всегда помогают избавиться от объема в этой области…Так как локально похудеть невозможно, накопленная жировая клетчатка держится до последнего, именно поэтому даже у стройных девушек остается животик», - рассказала Боржемская, добавив, что тело запасает лишние калории на случай мороза и голода.

Чтобы живот был плоским тренер советует отказаться от фастфуда, замороженных полуфабрикатов, сахара и трансжиров. Также нужно перестать пить лимонады и фруктовые соки, латте и рафы. Кушать необходимо медленно, а к приему пищи относиться с уважением.

Боржемская подчеркнула, что спорт обязательно должен присутствовать в жизни тех, кто мечтает о плоском животе.

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