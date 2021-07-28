Боксер В'ячеслав Узєлков, екс-чоловік тренера шоу «Зважені та щасливі» Марини Боржемской зробив різку заяву

Марина Боржемська розлучилася з В'ячеславим Узєлковим після 22 років відносин. У колишнього подружжя залишилися двоє дітей Роберт і Олівія.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram, вирішив відповісти на критику, яка обрушилася на нього після дня народження доньки, пише Politeka.net.

«Прочитав сьогодні в пресі деякі статті, де мене знову стали звинувачувати, що я не бачу спеціально дітей Своїх і не вітаю їх. Так от, доводжу до відома жовтої преси, і тих журналістів, які нагнітають атмосферу. Я був на дні народженні своєї дочки і привітав дітей", - заявив боксер.

Узєлков знайшов пояснення тому, чому ніхто не побачив його фото з дітьми.

«Але так як у мене все ще йде війна з колишньою дружиною, зрозуміло, що вона не буде виставляти фото зі мною і дітьми. Щоб її шанувальники почали мене критикувати. А залишитися і бути за одним столом з людьми з її сім'ї, яких я ненавиджу, я не можу. Я не такий лукавий, як вони. І я не виставляв фото з дітками, до цього моменту, так як піарити себе, за рахунок дітей, як робить вона, це низько", - сказав В'ячеслав.

"Люди, преса, жабодави, самотні вовчиці - усбаггг. Живіть своїм життям і не лізте в чужу. Тим більше, якщо ви нічого не знаєте. Будьте щасливі і нехай росте ваша жаба. Бути добру", - підсумував він.

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