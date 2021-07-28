Боксер Вячеслав Узелков, экс-муж тренера шоу «Зважені та щасливі» Марины Боржемской сделал резкое заявление

Марина Боржемская рассталась с Вячеславым Узелковым после 22 лет отношений. У бывших супругов остались двое детей Роберт и Оливия.

В новом посте на своей странице в Инстаграм, решил ответить на критику, которая обрушилась на него после дня рождения дочери, пишет Politeka.net.

«Прочитал сегодня в прессе некоторые статьи, где меня вновь стали обвинять, что я не вижу специально детей своих и не поздравляю их. Так вот, довожу к сведению жёлтой прессы, и тех журналистов, которые нагнетают атмосферу. Я был на дне рождении своей дочери и поздравил детей», - заявил боксер.

Узелков нашел объяснение тому, почему никто не увидел его фото с детьми.

«Но так как у меня все ещё идёт война с бывшей женой, понятно, что она не будет выставлять фото со мной и детьми. Чтобы её поклонники начали меня критиковать. А остаться и быть за одним столом с людьми из её семьи, которых я ненавижу, я не могу. Я не такой двуличный, как они. И я не выставлял фото с детками, до этого момента, так как пиарить себя, за счёт детей, как делает она, это низко», - сказал Вячеслав.

«Люди, преса, жабодавы, одинокие волчицы - усбагггойтесь. Живите своей жизнью и не лезте в чужую. Тем более, если вы ничего не знаете. Будьте счастливы и пусть растёт ваша жаба. Быть добру», - подытожил он обращение.

Напомним, фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская показала, как проводит время с детьми.

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