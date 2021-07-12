Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова, рассказала некоторые секреты правильного питания

Известный тренер дает советы по питанию в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Часто звезда отвечает на вопросы своих поклонников в Инстаграм.

Так, в новых сторис Инстаграм Боржемская рассказала, как можно есть сладкое и не толстеть.

По словам тренера, меньше всего на фигуру влияет умеренное количество сладкого в определенный период времени.

"Сладкое можно есть. Главное, в правильное время, и не каждый день. Сейчас фрукты и ягоды очень подходят вместо сладкого.

Если вы себе после завтрака позволите съесть кусочек любимой сладости, это вам не навредит, если на протяжении дня вы питаетесь правильно", - написала Марина.

Также звезда расставила все точки над "і" о режиме питании - трехразовом или дробном.

"Это все правильно. Кому-то подходит 3 приема пищи, нужно питаться 4-5 раз в день", - поделилась тренер.

По словам Боржемской, она старается подобрать режим питания человеку, составляя программу.

Отметим, Марина Боржемская рассталась с Вячеславым Узелковым после 22 лет отношений. У бывших супругов остались двое детей Роберт и Оливия.

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