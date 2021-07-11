Известная фитнес-тренер Марина Боржемская показала яркое фото в купальнике и обратилась к украинкам

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Вячеслава Узелкова и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская порадовала поклонников яркими пляжным фото и рассказала о своей программе похудения, к которой могут присоединиться украинки.

На новом фото Марина запечатлена, сидя на шезлонге на пляже в изящной позе. Перед камерой она появилась в стильном раздельном купальнике, который красиво подчеркнул идеальную фигуру и ровный загар. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фото Боржемская рассказала о своей программе для похудения, в которой научит женщин любить себя. "Я всегда за то, чтобы мы любили себя такими, какие мы есть. И только после этого мы можем меняться и совершенствоваться. Если вы принимаете свое тело, тогда вы понимаете, что за ним нужно ухаживать, баловать и узнавать о нем столько нового! Я научу тебя этой любви, если тебе не хватает. Я поддержу тебя на пути к новой себе. К тем переменам, которых ты так ждала и хотела. Научу познавать себя и жить в гармонии", - написала она.

Напомним, Экс-жена Узелкова и звезда "Зважені та щасливі" Боржемская дала украинкам полезную тренировку: "Нужно уделять внимание".

Как сообщала Politeka, Фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская показала, как проводит время с детьми: "Очень позитивные".

Также Politeka писала, Фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская в мини-топе показала, как прокачать спину: "Красивая какая".