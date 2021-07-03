Фитнес-тренер и экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, показала подросших детей, обратившись к украинцам
Как пишет Politeka.net, Марина с Вячеславом прожили в браке почти 20 лет. У пары, которая развелась в 2018 году, есть двое совместных детей. Боржемская решила показать на новых фото в Инстаграм, как они выглядят.
На новом снимке Марина была по центру, Оливия расположилась справа, а Роберт слева. Все на первом фото улыбались, а на втором дети целовали маму в щеки.
"Замечательных выходных, дорогие. Как планируете провести сегодняшний день?", - написала Узелкова.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы
Подопечная Потапа Андраде в микро-бикини свела с ума мускулистой фигуркой: "Произведения искусства"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Дан Балан не устоял перед юной красоткой с сайта знакомств, ничего общего с Тиной: "Вот она, та самая..."
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Обожаю" Вас", "Какая же Вы красивая! А дети какие чудесные, очень позитивные", "На даче в Одессе под мохито смотреть футбол", "И Вам хороших выходных!", "А у нас сегодня дождь, так что дома, вы такие красивые", "Какие классные мамочкины любимые детки", "Выспаться, правильно и вкусно питаться, загорать на солнышке и немножко уборки".
Напомним, фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская в мини-топе показала, как прокачать спину
А еще Politeka сообщала, что Узелков впервые рассказал о разногласиях с Анитой Луценко на "Зважені та щасливі"
Также Politeka писала, что фитнес-тренер и экс-жена Узелкова Боржемская раскрыла секреты йоги