Фитнес-тренер и экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, показала подросших детей, обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Марина с Вячеславом прожили в браке почти 20 лет. У пары, которая развелась в 2018 году, есть двое совместных детей. Боржемская решила показать на новых фото в Инстаграм, как они выглядят.

На новом снимке Марина была по центру, Оливия расположилась справа, а Роберт слева. Все на первом фото улыбались, а на втором дети целовали маму в щеки.

"Замечательных выходных, дорогие. Как планируете провести сегодняшний день?", - написала Узелкова.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю" Вас", "Какая же Вы красивая! А дети какие чудесные, очень позитивные", "На даче в Одессе под мохито смотреть футбол", "И Вам хороших выходных!", "А у нас сегодня дождь, так что дома, вы такие красивые", "Какие классные мамочкины любимые детки", "Выспаться, правильно и вкусно питаться, загорать на солнышке и немножко уборки".

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