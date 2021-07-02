Тренер Вячеслав Узелков раскрыл, что происходило за кулисами съемок проекта "Зважені та щасливі"

Как сообщает Politeka.net, тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков рассказал о своих разногласиях с еще одним тренером шоу Анитой Луценко. Подробности спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Вячеслава, он выиграл четвертый сезон реалити-шоу, обойдя двух именитых тренеров, что привело в шоу руководство проекта. Поэтому было принято решение сделать реванш. "Было принято решение дать нам, вернее им, реванш. И решили снова сделать тройной сезон. Я уже знал все и понимал все, и у меня было ещё больше навыков и мастерства. И я не боялся войти в семейный сезон и снова бороться с двумя объединившимися тренерами", - рассказывает тренер.

Он также поделился, что у него случились разногласия с Анитой Луценко: "Я со своей командой начали выбивать одного за другим участников других тренеров. И тут открылась Анита и пошла жаловаться руководству, что я веду себя не честно. И вывожу участников с базы. Хоть все знали и понимали, что это нереально. А меня это заводило, что она меня боится и ищет отмазы за свои потери".

По словам Узелкова, к средине проекта у него забрали одну участницу и отдали ее Аните Луценко, но она якобы с ней не занималась. "А я не мог бросить её, так как пол проекта она была в моей команде, и я занимался с ней дальше. И вот, финальное теле взвешивание и в финал входят все мои участники. То есть я снова выиграл", - поделился тренер.

Напомним, Узелков, признавшись в любви экс-жене Боржемской, рванул на море с новой пассией: "Взрослый дядя, а ведешь себя...".

Также мы сообщали, что Экс-жена Узелкова рассказала, как боксер относится к детям после развода: "Он сказал, что есть час...".