Відома фітнес-тренерка та зірка телепередачі "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася із шанувальниками світлинами із відпочинку
Як пише Politeka.net, Марина Боржемська та відомий боксер В’ячеслав Узєлков одружилися у 1999 році та прожили довгих 19 років у шлюбі. За цей час у пари народився син Роберт та дочка Олівія. Після закінчення боксерської кар’єри Узєлков став активно з’являтися на телебаченні, а у 2016 році разом з Боржемською став тренером популярного шоу "Зважені та щасливі". Через два роки пара оголосила про своє розлучення, яке стало чи не найгучнішим в українському шоу-бізнесі. Зараз Боржемська разом з дітьми живе у її батьків у Вінниці. Жінка каже, що Узєлков майже не спілкується з дітьми та не допомагає їй фінансово.
Утім жінка часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу тренерка опублікувала рідкісне фото з дочкою Олівією з відпочнку. Дівчинка була у яскравому різнокольоровому купальнику.
"Моя принцеса ❤️", - написала Марина.
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Шанувальники написали багато коментарів, деякі відзначили схожість маленької Олівії з Узєлковим.
"Красунька❤️", " Красуньки😍Доця на тата схожа.", "Красива донечка) ❤️ Мамина радість 😍", " Гарнi панянки ❤️👏", "Красуні 😍 Оливці без чубчика дуже красиво, тоді на Вас схожа 🔥", - пишуть у мережі.
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