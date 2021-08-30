Известная фитнес-тренер и звезда телепередачи "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская и известный боксер Вячеслав Узелков поженились в 1999 году и прожили долгих 19 лет в браке. За это время у пары родился сын Роберт и дочь Оливия. После окончания боксерской карьеры Узелков стал активно появляться на телевидении, а в 2016 году вместе с Боржемской стал тренером популярного шоу "Зважені та щасливі". Через два года пара объявила о своем разводе, который стал едва ли не самым громким в украинском шоу-бизнесе. Сейчас Боржемская вместе с детьми живет у ее родителей в Виннице. Женщина говорит, что Узелков почти не общается с детьми и не помогает ей финансово.

Впрочем, женщина часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. В этот раз тренер опубликовала редкое фото с дочерью Оливией на отдыхе. Девочка была в ярком разноцветном купальнике.

"Моя принцесса ❤️", - написала Марина.

Поклонники написали много комментариев, некоторые отметили сходство маленькой Оливии с Узелковым.

"Красотка", "Милашки 😍 Доця на папу похожа.", "Красивая доченька) ❤️ Мамина радость 😍 ", " красивые барышни ❤️👏 ", "Красавицы 😍 Оливке без челки очень красиво, тогда на вас похожа", - пишут в сети.

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