Український фітнес-тренер Аніта Луценко показала себе, вразивши формами
Як пише Politeka.net, Аніта Луценко є популярним українським тренером з"Зважені та щасливі". Красуня активно просуває себе на ТБ, а також веде соціальні мережі, де ділиться з українцями всім цікавим.
На новому фото Аніта сиділа на підлозі, виставивши ніжки вперед. Красуня була в наряді з розрізом, вражаючи фанатів бездоганною фігуркою.
"Аніта, які потрібні кросівки для бігу", - написала одна з фанаток.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Внучка Ротару у вузькому до непристойності топі козирнула гнучкими формами: "Справжня перлина"
Син "Холостячки" Мішиної отримав травму: що сталося з маленьким Платоном
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, куди вони переїхали з трьома дітьми: "Там всі найбагатші живуть..."
Знайдено тіло екс-начальника Нацполіції: перші подробиці трагедії
"Найпростіше зайти в брендові топові магазини: Пума, Найк, Адідас і тд...і там є поділ: для фітнесу, для бігу , для танців. І вибираєте з розділу для бігу. Там певна форма і легка вага", - написала Аніта у відповідь.
Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Доброго ранку, Аніта Валеріївна. Гарного настрою, бадьорості та смачного сніданку!", "Так, за вами спостерігають у Верхолах", "що за спокуса", "спасибі, шикарне фото з ранку".
Нагадаємо, Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання
А ще Politeka повідомляла, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку
Також Politeka писала, що Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" вразила фігурою в маленькій чорній сукні