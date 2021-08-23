Український фітнес-тренер Аніта Луценко показала себе, вразивши формами

Як пише Politeka.net, Аніта Луценко є популярним українським тренером з"Зважені та щасливі". Красуня активно просуває себе на ТБ, а також веде соціальні мережі, де ділиться з українцями всім цікавим.

На новому фото Аніта сиділа на підлозі, виставивши ніжки вперед. Красуня була в наряді з розрізом, вражаючи фанатів бездоганною фігуркою.

"Аніта, які потрібні кросівки для бігу", - написала одна з фанаток.

"Найпростіше зайти в брендові топові магазини: Пума, Найк, Адідас і тд...і там є поділ: для фітнесу, для бігу , для танців. І вибираєте з розділу для бігу. Там певна форма і легка вага", - написала Аніта у відповідь.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку, Аніта Валеріївна. Гарного настрою, бадьорості та смачного сніданку!", "Так, за вами спостерігають у Верхолах", "що за спокуса", "спасибі, шикарне фото з ранку".

Нагадаємо, Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання

А ще Politeka повідомляла, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку

Також Politeka писала, що Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" вразила фігурою в маленькій чорній сукні



