Известная фитнес-тренер Анита Луценко показала обольстительное фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная фитнес-тренер, звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко в своем микроблоге Instagram помогает украинкам худеть и приводить себя в форму, а также вдохновляет собственным примером, показывая фото своей роскошной фигуры. Недавно красотка поделилась в соцсети обольстительным фото, на котором появилась в необычном образе.

На снимке Анита прилегла перед фотографом в светлой комнате. Перед камерой она появилась в откровенном черном платье с вырезом и без бретелек, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ножки, а свой образ дополнила черными шпилькам. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Луценко обратилась к своим поклонникам с вопросами: "А вы знали, что от того как мы выспались зависит наше желание тренироваться или нет, интенсивно ли, долго ли. Во сколько ложитесь спать? И что занимает время? Что делаете? Чем не готовы пожертвовать во имя хорошего восстановления и самочувствия?". А пользователи тут же принялись отвечать ей в комментариях.

Напомним, Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, откуда берется целлюлит и как его убрать: "У женщин кожа тоньше".

Как сообщала Politeka, Луценко со "Зважені та щасливі" сделала откровенное признание: "О Боже…".

Также Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" удивила признанием: "А давайте договор на берегу?".