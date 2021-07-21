Известная фитнес-тренер Анита Луценко из проекта "Зважені та щасливі" поделилась секретом по уходу

Анита Луценко является успешным фитнес-тренером и прославилась участием в шоу "Зважені та щасливі". 37-летняя тренер так же известна как многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Об этом сообщает Politeka.net.

Девушка активно ведет свой блог в Инстаграм. На этот раз девушка поразила серией фотографий. В посте 4 черно-белых кадра, в которых отлично переданы счастливые эмоции красавицы. И также видно спортивное телосложение девушки.

"А давайте договор на берегу!?

Мне интересно иногда с вами делиться какими-то штучками из серии Бьюти: тело, лицо, волосы, ногти, ну что угодно. Но как правило сфотографировать могу то, что у меня есть дома и конечно то, чем пользуюсь. Итак в чем договор?! Я делюсь личными любимыми средствами , а вы не пишете, что фу фу какое плохое средство, не эко и с вредными веществами….пишите какие любите ВЫ, чтоб был источник полезностей и для других и для меня. Я не идеальна и средства мои тоже не идеальны, но я их люблю...Итак. Расческа в ванной ВСЕГДА! Для прочесывания кондиционера или маски в ванной. И после - несмываемый кондиционер тоже такой же...Ну что знали? Делали?" - пишет фитнес-тренер.

Девушку в комментариях засыпали комплиментами и благодарностью за совет: "Марафон просто! Сколько полезных советов, широкий ассортимент средств! Большое спасибо!", "Анита, волшебные фотографии! Вы на них необыкновенная", "Какое же красивое чёрно-белое фото, Анита...🔥".

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