Фитнес-тренер Анита Луценко из "Зважені та щасливі" порадовала поклонников приятной новостью

Анита Луценко является популярным украинским фитнес-тренером. Девушка стала еще более известной благодаря проекту "Зважені та щасливі". Сейчас красотка активно ведет социальные сети и делиться мотивирующим и интересным контентом.

Анита Луценко недавно посетила Грузию, пишет Politeka.net.

«Уже сегодня мы отправляемся домой в Киев 👐🏻 но Грузия и эта поездка с этими людьми навсегда в сердце», - рассказала Анита.

По возвращению тренер решила провести для всех желающих бесплатный марафон.

Такую радостную для многих новость она проиллюстрировала своим фото, на котором запечатлена в узкой юбке с разрезом, белом топе и куртке.

Отметим, некоторые фолловеры Луценко присмотрелись к ее фигуре и даже заподозрили девушку в беременности.

«Беременная?» - спросили ее в комментариях.

Анита Луценко не оставила вопрос без ответа.

«Не, хачапури!» - написала она.

Однако поклонники не поверили. «Не может быть», - написала в комментариях.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко развлеклась со звездами украинского шоу-бизнеса. Она решила развлечь украинцев, опубликовав забавное видео. На кадрах Луценко вместе с другими знаменитыми девушками устроила танцы, соревнуясь со звездными мужчинами. Чтобы победить, красотки решили использовать танец ягодиц, после чего мужчины не устояли и все попадали.

Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" в мини показала эталон фигуры.

А еще Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала эффективную тренировку с "Холостяком" Макацарией.

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как менялась ее внешность.