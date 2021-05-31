Фитнес-тренер Анита Луценко из "Зважені та щасливі" порадовала поклонников приятной новостью
Анита Луценко является популярным украинским фитнес-тренером. Девушка стала еще более известной благодаря проекту "Зважені та щасливі". Сейчас красотка активно ведет социальные сети и делиться мотивирующим и интересным контентом.
Анита Луценко недавно посетила Грузию, пишет Politeka.net.
«Уже сегодня мы отправляемся домой в Киев 👐🏻 но Грузия и эта поездка с этими людьми навсегда в сердце», - рассказала Анита.
По возвращению тренер решила провести для всех желающих бесплатный марафон.
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Такую радостную для многих новость она проиллюстрировала своим фото, на котором запечатлена в узкой юбке с разрезом, белом топе и куртке.
Отметим, некоторые фолловеры Луценко присмотрелись к ее фигуре и даже заподозрили девушку в беременности.
«Беременная?» - спросили ее в комментариях.
Анита Луценко не оставила вопрос без ответа.
«Не, хачапури!» - написала она.
Однако поклонники не поверили. «Не может быть», - написала в комментариях.
Ранее фитнес-тренер Анита Луценко развлеклась со звездами украинского шоу-бизнеса. Она решила развлечь украинцев, опубликовав забавное видео. На кадрах Луценко вместе с другими знаменитыми девушками устроила танцы, соревнуясь со звездными мужчинами. Чтобы победить, красотки решили использовать танец ягодиц, после чего мужчины не устояли и все попадали.
Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" в мини показала эталон фигуры.
А еще Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала эффективную тренировку с "Холостяком" Макацарией.
Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как менялась ее внешность.