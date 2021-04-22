Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала себя, впечатлив фигурой

Как пишет Politeka.net, Анита Луценко является украинским успешным фитнес-тренером и постоянно делится в социальных сетях секретами идеальной фигуры. За красоткой следят в Инстаграм сотни тысяч украинцев, и Луценко старается не разочаровывать фанатов.

В Этот раз Анита опубликовала фото, где позировала в штанах и топе, а сверху прозрачный наряд был. Девушка снимала себя на телефон, демонстрируя роскошную фигуру и мотивируя украинцев.

"Скоро...", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно звезду без комплиментов не оставляют: "Боже, ну надо же быть такой красивой! Аниточка! Хотелось бы на Вас ровняться! Но, пироженки не дают!".

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Анита приехала в Yosemite National Park – это национальный парк в Калифорнии, который находится на горном хребте. Так что и пейзажи там соответственные. Девушка вышла на прогулку в стильном образе – на ней короткие джинсовые шорты и легкая темная кофточка с открытой спиной.

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