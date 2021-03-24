Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась интересным кадром
Как пишет Politeka.net, Анита Луценко регулярно радует публику своими фото и видео, где рассказывает о правильном питании и спорте. За звездой следят сотни тысяч людей в Инстаграм и затая дыхания ждут новых советов.
Но в этот раз Анита решила поступить иначе. Луценко выбросила в сторис Инстаграм ролик, где сидит в штанах на коленках, нагнувшись вперед. Девушка просто улыбнулась в камеру, после чего выключила съемку. Фитнес-тренер была в топе, а на шее можно заметить золотую цепочку, которая не помешала заглянуть в декольте знаменитости. Публикацию Луценко подписала смайликом с улыбкой в виде сердечка.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но обычно красотку радуют комплиментами: "Эмм, немного вульгарно, а возможно я завидую".
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Мы писали, что известная украинский фитнес-тренер и звезда "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала смелые кадры с тренировки.
На опубликованных кадрах она предстала в ультракоротких шортах и черной майке. Лицо тренер прикрывала кепка, но внимания всех было сосредоточено на соблазнительной фигуре Аниты.
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко расставила ножки и приняла смелую позу
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