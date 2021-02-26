Тренер украинского шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко сверкнула своей «пятой точкой» во всей красе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм в пятничный вечер спортсменка решила порадовать своих поклонников. Луценко опубликовала фото, на котором показала лишь нижнюю часть своего тела. На ней красовались трусики, которые она натянула руками, чтобы продемонстрировать свои идеальные ягодицы. Также на красотке был топ, который обтянул ее фигурку.

На черно-белом фото можно было рассмотреть подкачанные ножки Луценко, ее рельефные руки и идеальный «крепкий орешек».

В комментариях спортсменке оставили массу восторженных отзывов. Не обошлось и без критики. Некоторые поклонники посчитали, что фото слишком откровенное.

«Эмммм... немного вульгарно, а может я завидую», «Ну все я теперь узнала как выглядит зависть», «Фото странное, простите», «Офигенное фото, шикарная форма», «Какие формы», «Супер ножки», «Зажгли ленту в пятничный вечер», «И, что это означает?», «Красоточка!!! Нет слов!», «Анита, Вы очаровательны! И умеете замотивировать», - пишут пользователи сети.

Как известно, Аните Луценко 36 лет. Она известна как эксперт по похудению. Анита является главным инструктором в шоу «Зваженi та щасливi».

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