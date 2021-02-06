Відома фітнес-тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала свій новий лук в стильному образі

36-річна українська телеведуча є професійним тренером, тому без всякої скромності демонструє своє підтягнуте тіло у всій красі.

Так, на сторінці в Instagram Луценко розмістила кадр, зроблений, по всій видимості, в музеї, передає Politeka.net

На ньому вона позувала в чорних модних джинсах з ременем на поясі і шкіряній кофті з коротким рукавом. Під низ Луценко одягла жовтий топ, забувши про бюстгальтер. Завершували стильний вигляд чорні черевики на високих підборах.

На знімку знаменитість відчинила кофту засвітивши свій акуратний бюст невеликого розміру.

"В світле майбутнє ...🙃 😀 ",- лаконічно підписала фітнес-тренер.

Фоловери вже відреагували на нове фото.

"Аніта, стильна фотка!", "Жовтий з чорним-відмінне поєднання", "Стильно", "Хороша", - висловилися в мережі.

До цього відома українська фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, що робити з животом.

На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.

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