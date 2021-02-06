Відома фітнес-тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала свій новий лук в стильному образі
36-річна українська телеведуча є професійним тренером, тому без всякої скромності демонструє своє підтягнуте тіло у всій красі.
Так, на сторінці в Instagram Луценко розмістила кадр, зроблений, по всій видимості, в музеї, передає Politeka.net
На ньому вона позувала в чорних модних джинсах з ременем на поясі і шкіряній кофті з коротким рукавом. Під низ Луценко одягла жовтий топ, забувши про бюстгальтер. Завершували стильний вигляд чорні черевики на високих підборах.
На знімку знаменитість відчинила кофту засвітивши свій акуратний бюст невеликого розміру.
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"В світле майбутнє ...🙃 😀 ",- лаконічно підписала фітнес-тренер.
Фоловери вже відреагували на нове фото.
"Аніта, стильна фотка!", "Жовтий з чорним-відмінне поєднання", "Стильно", "Хороша", - висловилися в мережі.
До цього відома українська фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, що робити з животом.
На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.
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