Известная фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала свой новый лук в стильном образе

36-летняя украинская телеведущая является профессиональным тренером, поэтому без всякой скромности демонстрирует свое подтянутое тело во всей красе.

Так, на странице в Инстаграм Луценко разместила кадр, сделанный, по всей видимости, в музее, передает Politeka.net

На нем она позировала в чёрных модных джинсах с ремнем на поясе и кожаной кофте с коротким рукавом. Под низ Луценко одела желтый топ, забыв про бюстгальтер. Завершали стильный вид черные ботинки на высоком каблуке.

На снимке знаменитость распахнула кофту засветив свой аккуратный бюст небольшого размера.

"В светлое будущее ...🙃😀", - лаконично подписала фитнес-тренер.

Фолловеры уже отреагировали на новое фото.

"Анита, стильная фотка!", "Желтый с черным - отличное сочетание", "Стильно", "Хороша", - высказались в сети.

До этого известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом.

На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.

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