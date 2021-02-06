Известная фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала свой новый лук в стильном образе
36-летняя украинская телеведущая является профессиональным тренером, поэтому без всякой скромности демонстрирует свое подтянутое тело во всей красе.
Так, на странице в Инстаграм Луценко разместила кадр, сделанный, по всей видимости, в музее, передает Politeka.net
На нем она позировала в чёрных модных джинсах с ремнем на поясе и кожаной кофте с коротким рукавом. Под низ Луценко одела желтый топ, забыв про бюстгальтер. Завершали стильный вид черные ботинки на высоком каблуке.
На снимке знаменитость распахнула кофту засветив свой аккуратный бюст небольшого размера.
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"В светлое будущее ...🙃😀", - лаконично подписала фитнес-тренер.
Фолловеры уже отреагировали на новое фото.
"Анита, стильная фотка!", "Желтый с черным - отличное сочетание", "Стильно", "Хороша", - высказались в сети.
До этого известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом.
На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.
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