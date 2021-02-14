Спортсменка та професійний тренер Аніта Луценко сколихнула Мережу несподіваною заявою в День святого Валентина

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка шоу "Зважені та щасливі" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в помаранчевому світшоті перед екраном ноутбука, на якому йшов популярний французький серіал "Люпен". На екрані видно 43-річного актора Омара Сі, який виконав головну роль.

У підписі романтично налаштована Аніта в День всіх закоханих проявила свої почуття.

"З недавнього, на одному диханні, мінісеріал "Люпен" 👍 рекомендую. ❤️ Відірвати погляд від головного героя @omarsyofficial неможливо 🙌 зі святом вас усіх❤️❤️❤️", - зізналася Луценко.

Серед її фоловерів також знайшлося чимало фанатів "Люпена" й Омара Сі:

"Ні-ні! Не дивіться його! Тому що потім життєво необхідно дивитися продовження😁 а його немає, зовсім немає😭"

"Блін тепер доведеться дивитися 😂"

"О так! Відмінний серіал, подивилася на одному диханні. Тепер чекаю другого сезону❤️"

"Від цього актора завжди складно відірвати погляд 🙌"

"Ще 5 серій буде влітку😩 як дочекатися..."

"Згодна з Вами, серіал🔥 зі святом!!!"

"Дякую за рекомендацію! ❤️Любов❤️"

Раніше ми повідомляли, Луценко ефектно продемонструвала свою атлетичну фігуру на фото, заради якого повністю позбулася одягу. Зокрема, дівчина поніжилася в ліжку, повернувшись до камери спиною і спокусливо зігнувшись.

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