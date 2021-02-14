Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко всколыхнула Сеть неожиданным заявлением в День святого Валентина
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда шоу "Зважені та щасливі" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которм предстала в оранжевом свитшоте перед экраном ноутбука, на котором шел популярный французский сериал "Люпен". На экране виден 43-летний актер Омар Си, исполнивший главную роль.
В подписи романтически настроенная Анита в День всех влюбленных проявила свои чувства.
"Из недавнего, на одном дыхании, минисериал «Люпен» 👍🏻 Рекомендую. ❤️ Оторвать взгляд от главного героя @omarsyofficial невозможно 🙌🏻 С праздником вас всех ❤️❤️❤️", - призналась Луценко.
Среди ее подписчиков также нашлось немало фанатов "Люпена" и Омара Си:
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"Нет-нет! Не смотрите его! Потому что потом жизненно необходимо смотреть продолжение😁 а его нет, совсем нет😭"
"Блин теперь придется смотреть 😂"
"О да! Отличный сериал, посмотрела на одном дыхании. Теперь жду второго сезона❤️"
"От этого актера всегда сложно оторвать взгляд 🙌"
"Ещё 5 серий будет летом😩 как дождаться..."
"Согласна с Вами, сериал🔥 С праздником!!!"
"Благодарю за рекомендацию! ❤️Любви❤️"
Ранее мы сообщали, Луценко эффектно продемонстрировала свою атлетическую фигуру на фото, ради которого полностью избавилась от одежды. В частности, девушка понежилась в постели, повернувшись к камере спиной и соблазнительно изогнувшись.
Напомним,что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, в чем секрет ее шикарной фигуры
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