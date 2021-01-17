Спортсменка і професійний тренер Аніта Луценко порадувала шанувальників пікантним кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 36-річна красуня опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Аніта перебувала в спортивному залі. На ній була світла маєчка і дуже короткі шортики. Луценко сиділа на підлозі, в результаті чого її стрункі ніжки і частина п'ятої точки непристойно оголилися. Тренер виставила вперед ноги в білих шкарпетках, чим остаточно звела з розуму шанувальників.

"Як це не дивно, але приблизно раз на день мені доводиться комусь відповідати, що я їм всю їжу, немає обмежень в молочці, глютені, м'ясі, рибі, яйцях, цукрі, десертах і я не тренуюся цілодобово",- зазначила Луценко, додавши, що образ на телебаченні сформував не зовсім правильне враження про неї.

Тренер підкреслила, що життя не повинно будуватися лише на харчуванні і тренуваннях. Все повинно бути в задоволення. Набагато важливіше, фізична активність в будь-яких її проявах, а також стан щастя.

"Тренування і їжа! Це тільки частина життя! Ну відсотків 5 наприклад. Якщо ви не бодібілдер або модель, які докладають особливих зусиль, щоб заробляти на своєму тілі", - зазначила Аніта.

У коментарях красуню підтримали позитивними відгуками.

"Обожнюю Вас за розум!", "Ви мій кумир! Золоті слова!", "Ракета", "обожнюю вас саме за те, що Ви – справжня!", "Аніта, ви молодець! Спасибі за те, що мотивуєте і надихаєте", «Бомбічна», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аніта Луценко розставила ніжки, прикувавши погляди:"Стоп-кран для мозку".

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко розбурхала пікантною позою без білизни: "тільки подивишся і вже...".

Також Politeka писала, що Аніта Луценко показала, кому зобов'язана своєю стрункою фігурою:"так мамуля супер".