Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі", показала себе в ніжному образі

На кадрах Аніта здалася в білій сукні в горошок. Красуня сиділа на стільці і хвалилася ніжками, виляючи ними і розставляючи, привертаючи увагу. Ролик вийшов дуже ніжним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Звичайний мій стан-бути думками в роботі. Прям весь час)) у мене йде постійний безперервний процес генерування ідей. На щастя чи жаль не все реально просто встигнути втілити в життя і вже виникає наступна. Але зараз я просто живу і кайфую і такий собі необхідний стоп-кран для мозку) і це і незвично і класно)", - написала зірка під постом.

Фанати подивилися кадри понад 60 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка красуня і кокетка", " Аніта!!! Ви така різна і така класна", " приголомшливе плаття! Вам воно дуже йде, Аніта! Ви красуня!", "Карколомні, а плаття де купували ?", "Запальна кокетка".

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На фото вона позує, сидячи на столику в напівпрозорій блузці з коротким рукавом, чорних брюках і червоних півчобітках. Її обличчя прикривають волосся, оскільки зірка трохи повернула його.

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