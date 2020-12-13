Известная фитнес-тренер Анита Луценко, звезда «Зважені та щасливі», показала себя в нежном образе
На кадрах Анита показалась в белом платье в горошек. Красотка сидела на стуле и хвасталась ножками, виляя ими и расставляя, привлекая внимание. Ролик получился очень нежным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Обычное мое состояние - быть мыслями в работе. Прям все время )) у меня идёт постоянный беспрерывный процесс генерирования идей. К счастью или сожалению не всё реально просто успеть воплотить в жизнь и уже возникает следующая. Но сейчас я просто живу и кайфую и такой себе необходимый стоп-кран для мозга ) и это и непривычно и классно)", - написала звезда под постом.
Фанаты посмотрели кадры более 60 тысяч раз и написали комментарии:
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"Какая красотка и кокетка", "Анита!!! Вы такая разная и такая классная", "Потрясающее платье! Вам оно очень идёт, Анита! Вы красотка!", "Сногсшибательные , а платье где покупали ?", "Зажигательная кокетка".
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На фото она позирует, сидя на столике в полупрозрачной блузке с коротким рукавом, черных брюках и красных полусапожках. Ее лицо прикрывают волосы, поскольку звезда немного повернула его.
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