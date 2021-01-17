Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко порадовала поклонников пикантным кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 36-летняя красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Анита находилась в спортивном зале. На ней была светлая маечка и очень короткие шортики. Луценко сидела на полу, в результате чего ее стройные ножки и часть пятой точки неприлично оголились. Тренер выставила вперед ноги в белых носочках, чем окончательно свела с ума поклонников.

«Как это ни странно, но примерно раз в день мне приходится кому-то отвечать, что я ем всю еду, нет ограничений в молочке, глютене, мясе, рыбе, яйцах, сахаре, десертах и я не тренируюсь круглосуточно», - отметила Луценко, добавив, что образ на телевидении сформировал не совсем правильное впечатление о ней.

Тренер подчеркнула, что жизнь не должна строиться лишь на питании и тренировках. Все должно быть в удовольствие. Намного важнее, физическая активность в любых ее проявлениях, а также состояние счастья.

«Тренировки и еда! Это только часть жизни! Ну процентов 5 например. Если вы не бодибилдер или модель, которые прилагают особые усилия, чтоб зарабатывать на своём теле», - отметила Анита.

В комментариях красотку поддержали положительными отзывами.

«Обожаю Вас за ум!», «Вы мой кумир! Золотые слова!», «Ракета», «Обожаю Вас именно за то, что Вы –настоящая!», «Анита, Вы молодец! Спасибо за то, что мотивируете и вдохновляете», «Бомбическая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анита Луценко расставила ножки, приковав взгляды: «Стоп-кран для мозга».

Как сообщала Politeka, Анита Луценко взбудоражила пикантной позой без белья: "Только посмотришь и уже...".

Также Politeka писала, что Анита Луценко показала, кому обязана своей стройной фигурой: "Да мамуля супер".