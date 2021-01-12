Тренер популярного шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла про важливий нюанс, який допоможе швидше схуднути

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала нове фото і корисні рекомендації на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Красуня позувала в коричневих лосинах і білому топі-маєчці. Вона пікантно нахилилася посеред кімнати і зробила селфі, наочно показавши відсутність ліфчика в декольте.

"Всі, хто почав свої, нехай і короткі, але тренування-молодці! Пишаюся! ❤️ Але не забувайте про цікавий ефект! "Встигнути закрити рот" 😅 😅 коли ми починаємо тренування, то нам здається, що ми витрачаємо купу енергії і з задоволенням починаємо їсти більше, хвалити себе додатковими десертами і більше відпочивати на диванчику - адже я ж попрацювала на славу! Хоча нам те, треба витрачати те, що лежить роками на бочках", - підкреслила Аніта Луценко в описі. - "Не потрапляйте в цю пастку мозку) тренування-це 20 % справи і 80% це харчування. Саме скорегувавши харчування - ви максимально швидко побачите результати!".

Користувачі соцмережі подякували тренеру в коментарях за важливу пораду і корисні заняття:

"Аніта, ну звідки ви все знаєте??!!! Точно про мене - як тільки починаю тренуватися, відразу дозволяю собі солоденьке"; " Аніта відмінно виглядаєш!👌 🏻 😍 "; "Аніта, здатне вам за такі не складні, але ефективні тренування! Ви така позитивна! 👍 🏻 "; "Аніта, спасибі вам за мотивацію 🔥 тренування бомба і щоб не було соромно (я для себе вирішила що Ви мене бачите через екран) довелося і сісти на ПП"; " спасибі, Аніта, за мотивацію! 😚 😚 😚 "; "Обожнюю і поважаю вас!"; "Ну що за тренер! Тільки подивишся і вже по сантиметру зменшується 😉 дуже заразлива енергетика"; " неймовірно красиво виглядаєте на фото)".

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