Тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала о важном нюансе, который поможет быстрее похудеть

Как сообщает Politeka.net, она выложила новое фото и полезные рекомендации на своей странице в соцсети "Инстаграм". Красотка позировала в коричневых лосинах и белом топе-маечке. Она пикантно наклонилась посреди комнаты и сделала селфи, наглядно показав отстутствие лифчика в декольте.

"Все, кто начал свои, пускай и короткие, но тренировки- молодцы! ГОРЖУСЬ! ❤️ Но не забывайте про интересный эффект! «Успеть закрыть рот»😅😅 Когда мы начинаем тренировки, то нам кажется, что мы тратим кучу энергии и с удовольствием начинаем есть больше, хвалить себя дополнительными десертами и больше отдыхать на диванчике - ведь я же поработала на славу! Хотя нам то, надо расходовать то, что лежит годами на бочках", - подчеркнула Анита Луценко в описании. - "Не попадайте в эту ловушку мозга) Тренировки - это 20 % дела и 80% это питание. Именно скорректировав питание- вы максимально быстро увидите результаты!".

Пользователи соцсети поблагодарили тренера в комментариях за важный совет и полезные занятия:

"Анита, ну откуда вы всё знаете??!!! Точно про меня - как только начинаю трениться, сразу позволяю себе сладенькое"; "Анита отлично выглядишь!👌🏻😍"; "Анита, способно Вам за такие не сложные, но эффективные тренировки! Вы такая позитивная! 👍🏻"; "Анита, спасибо Вам за мотивацию🔥 Тренировка бомба и чтобы не было стыдно (я для себя решила что вы меня видите через экран) пришлось и сесть на пп"; "Спасибо, Анита, за мотивацию! 😚😚😚"; "Обожаю и уважаю Вас!"; "Ну что за тренер! Только посмотришь и уже по сантиметру убавляется 😉 очень заразительная энергетика"; "Невероятно красиво выглядите на фото)".

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