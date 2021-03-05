Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, звезда "Зважені та щасливі", показала себя и рассказала о спорте
На фото Анита показалась в майке и лосинах, развернувшись спиной. Волосы Луценко оставила распущенными, а в руках держала гантели, подняв их над собой. Девушка таким образом показывала свою физическую подготовку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мой ориентир в теле: сильное, гибкое, выносливое тело, которое выглядит в вечернем платье от этого не менее женственно и без бицушечек и здоровых ног , когда по тебе не видно, что ты занимаешься, а ты просто хорошо выглядишь , без перекосов,
И главное - ориентир на Здоровье! Ведь цель любых тренировок именно в нем! А не в фоточках или чем-то ещё! Все что ведёт к здоровью - класс, против него - отстой майапиниан!", - написала звезда.
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На втором фото девушка уже блистала в вечернем платье, которое идеально подчеркнуло фигуру. Красотка улыбалась и хвасталась своей женственностью.
Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:
"Насколько же тебе идет не спортивный стиль", "Краля", "Вы как всегда и правы и прекрасны", "В голове опилки у тех, кто думаем, что рельефное тело выглядит не женственно!!!", "Да это как раз красиво! Вы очень женственная!".
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