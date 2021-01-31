Тренер украинского шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко показала, как проводит время с маленькой дочкой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала короткий ролик, посвященный зимним развлечениям. На видео Анита дурачилась со своей четырехлетней дочкой Мией. Сначала мама обсыпала снег с деревьев, после чего долго катала малышку на санках. На последних кадрах кто-то катал обоих девчонок и снимал этот веселый момент на камеру.

В комментариях счастливой маме оставили массу приятных слов.

«Классно, такие счастливые», «Детство! Класс!», «Крутяк», «Если стало легко тянуть санки, значит ребенок выпал», «Какие же вы классные. Хорошего вам дня и отличного настроения», «Вы как будто в сказке "Морозко", «Это такой кайф. Мои птенцы спят, а как проснутся – повторим», «Так выглядит счастье», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что для прогулки на улице Анита оделась в удлиненный пуховик серого цвета, а дочку одела в теплую розовую куртку.

Ранее мы писали, что Анита Луценко показала свою спортивную маму, которая занимается спортом и выглядит для своего возраста просто превосходно. На фото Анита позировала в черном спортивном костюме на молнии, а мама - в разноцветном обтягивающем топе и штанах.

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