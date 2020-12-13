Спортсменка й професійний тренер Аніта Луценко змусила публіку заздрити пікантним фото
Як передає Politeka.net, 36-річна зірка шоу "Зважені та щасливі" опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала ідеальний ранок.
Спортсменка позувала в ліжку, будучи абсолютно голою. Аніта повернулася до камери спиною, спокусливо потягнувшись вгору, одну руку дівчина запустила собі у волосся. Падаюче на неї крізь жалюзі сонячне світло вимальовувалося на шкірі химерним візерунком.
І хоч обличчя Аніти в кадрі не видно, але в її застиглих рухах відчувається щастя та задоволення життям.
"День 5 📸 # ранок", - підписала фото зірка.
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Зараз Луценко відпочиває в Каліфорнії, в США, і в буквальному сенсі рахує дні свого блаженства.
"День 1 📸 Magic in California ✈️раз на рік я їжджу за натхненням в подорож сама 🌱 всього перший день, а воно вже починається ❤️ #losangeles #santabarbara", - раніше спортсменка повідомляла в Instagram.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів у коментарях:
"Гітара!!!"
"Красива фігура !!!! 🔥🔥"
"зразок, як має виглядати ідеальне фото нового ідеального ранку❤️"
"Правильний хребет 😁"
"А мені завидно, тому що у мене спина сутула("
"Ай яке фото"
"Сексуальна небезпечна 🔥 😍 😍 🔥 "
"Це дуже чуттєво...у такий момент за кадром повинен бути чоловік"
"З нальотом світла і еротики...🔥"
"Ого, сильно👌"
"Яка красуня💐від Вас неможливо очей відірвати 👍 👍 👍"
До цього ми писали, що Аніта полонила образом в білій повітряній сукні. Боса дівчина грайливо розкинула ніжки, обдарувавши глядача щасливою посмішкою.
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