Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко заставила публику завидовать пикантным фото
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда шоу «Зважені та щасливі» опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала идеальное утро.
Спортсменка позировала в постели, будучи абсолютно голой. Анита повернулась к камере спиной, соблазнительно потянувшись вверх, одну руку девушка запустила себе в волосы. Падающий на нее сквозь жалюзи солнечный свет вырисовывался на коже причудливым узором.
И хоть лица Аниты в кадре не видно, но в ее застывших движениях чувствуется счастье и довольство жизнью.
"День 5 📸 #утро", - подписала фото звезда.
Скандальная Никитюк выставила напоказ "пятую точку" и разгневала "бюджетными" покупками: "Я же богатая"
Санина из «Танців з зірками» не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам: «Выступать в России и говорить…»
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!"
Унизивший Пугачеву и Ротару судья "Х-Фактор" Соседов признался, как выживает в Москве: "Мы живем с мамой..."
В настоящий момент Луценко отдыхает в Калифорнии, в США, и в буквальном смысле считает дни своего блаженства.
"День 1 📸 Magic in California ✈️👌🏻раз в год я езжу за вдохновением в путешествие сама 🌱 всего первый день, а оно уже начинается ❤️ #losangeles #santabarbara", - ранее спортсменка сообщала в Инстаграм.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:
"Гитара!!!"
"Красивая фигура !!!! 🔥🔥"
"🧡образец, как должно выглядеть идеальное фото нового идеального утра❤️"
"Правильный позвоночник 😁"
"А мне завидно, потому что у меня спина сутулая("
"Ай какое фото"
"Сексуальная опасная 🔥😍😍🔥"
"Это очень чувственно...в такой момент за кадром должен быть муж"
"С налётом света и эротики...🔥"
"Ого, сильно👌"
"Какая красотка💐от Вас невозможно глаз оторвать👍👍👍"
До этого мы писали, что Анита пленила образом в белом воздушном платье. Босая девушка игриво раскинула ножки, одарив зрителя счастливой улыбкой.
Напомним, тренер «Зважені та щасливі» Анита Луценко впервые рассказала о большой потере
Также Politeka писала, что тренер «Зважені та щасливі» Анита Луценко задрала платье и показала свою женственность
А еще Politeka сообщала, что тренер «Зважені та щасливі» Анита Луценко внезапно обратилась за помощью, подробности