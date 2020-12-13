Спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко заставила публику завидовать пикантным фото

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда шоу «Зважені та щасливі» опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала идеальное утро.

Спортсменка позировала в постели, будучи абсолютно голой. Анита повернулась к камере спиной, соблазнительно потянувшись вверх, одну руку девушка запустила себе в волосы. Падающий на нее сквозь жалюзи солнечный свет вырисовывался на коже причудливым узором.

И хоть лица Аниты в кадре не видно, но в ее застывших движениях чувствуется счастье и довольство жизнью.

"День 5 📸 #утро", - подписала фото звезда.

В настоящий момент Луценко отдыхает в Калифорнии, в США, и в буквальном смысле считает дни своего блаженства.

"День 1 📸 Magic in California ✈️👌🏻раз в год я езжу за вдохновением в путешествие сама 🌱 всего первый день, а оно уже начинается ❤️ #losangeles #santabarbara", - ранее спортсменка сообщала в Инстаграм.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Гитара!!!"

"Красивая фигура !!!! 🔥🔥"

"🧡образец, как должно выглядеть идеальное фото нового идеального утра❤️"

"Правильный позвоночник 😁"

"А мне завидно, потому что у меня спина сутулая("

"Ай какое фото"

"Сексуальная опасная 🔥😍😍🔥"

"Это очень чувственно...в такой момент за кадром должен быть муж"

"С налётом света и эротики...🔥"

"Ого, сильно👌"

"Какая красотка💐от Вас невозможно глаз оторвать👍👍👍"

До этого мы писали, что Анита пленила образом в белом воздушном платье. Босая девушка игриво раскинула ножки, одарив зрителя счастливой улыбкой.

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